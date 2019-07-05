Программа-скрейпер для/под Apify

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок211 просмотров

https://www.summitracing.com/

Есть набор ссылок на продукты. Нужна программа-скрейпер для/под Apify (https://apify.com/) который получает для каждого продукта:

1. Цена в канадских долларах

2. Название продукта

3. Стоимость доставки

4. Ссылка на картинку

Сам скрейпер запускать не нужно, но надо проверить.

Есть описание задания на английском.

6 лет назад
igorsavinkin
46 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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