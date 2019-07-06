Нуждаюсь в программе учета товаров для небольшого магазина.

Доброго дня.

Нужно сделать программу для учета товаров на складе, желательно на базе Гугл док, или туда импортирующую

Каталог товаров - около 1000

2 вида денег - нал и безнал

3 точки учета - склад , магазин и транзит

Приход, расход, списание.

Единственное условие - позиции товаров и их количество должны быть зафиксированы жестко ( всегда на одном месте), потому что эти данные потом импортируются в другую таблицу.