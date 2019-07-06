Подходящего исполнителя все еще не нашел. Подробное ТЗ в word файле, так же есть макеты интерфейса ПО (отправлю их по запросу).
Нуждаюсь в программе учета товаров для небольшого магазина.
Доброго дня.
Нужно сделать программу для учета товаров на складе, желательно на базе Гугл док, или туда импортирующую
Каталог товаров - около 1000
2 вида денег - нал и безнал
3 точки учета - склад , магазин и транзит
Приход, расход, списание.
Единственное условие - позиции товаров и их количество должны быть зафиксированы жестко ( всегда на одном месте), потому что эти данные потом импортируются в другую таблицу.
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