Нуждаюсь в программе учета товаров для небольшого магазина.

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Доброго дня.

Нужно сделать программу для учета товаров на складе, желательно на базе Гугл док, или туда импортирующую

Каталог товаров - около 1000

2 вида денег - нал и безнал

3 точки учета - склад , магазин и транзит

Приход, расход, списание.

Единственное условие - позиции товаров и их количество должны быть зафиксированы жестко ( всегда на одном месте), потому что эти данные потом импортируются в другую таблицу.

6 лет назад
guest_15624109118006
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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