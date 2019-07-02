Необходимо разработать систему для автоматического расчета доходности перевозок
JAVA валидатор криптовалютных кошельков
Требуется написать класс на Java для проверки правильности введенных адресов криптовалют (валидатор криптовалютных адресов), а также правильно введенных адресов банковских карт, в виде функции.
Функция принимает строковый параметр (предположительно адрес), возвращает Boolean (true или false).
Адреса необходимы следующие:
Биткоин и его клоны (лайткоин, биткоишкэш, биткоинголд инесколько других)
Монеро (адреса начинающиеся с 8 и 4)
Zcash
Эфир
Dash
Спецификации этих адресов, алгоритмы их генерации и генерации контрольных сумм есть в свободном доступе в интернете
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