JAVA валидатор криптовалютных кошельков

Требуется написать класс на Java для проверки правильности введенных адресов криптовалют (валидатор криптовалютных адресов), а также правильно введенных адресов банковских карт, в виде функции.

Функция принимает строковый параметр (предположительно адрес), возвращает Boolean (true или false).

Адреса необходимы следующие:

Биткоин и его клоны (лайткоин, биткоишкэш, биткоинголд инесколько других)

Монеро (адреса начинающиеся с 8 и 4)

Zcash

Эфир

Dash

Спецификации этих адресов, алгоритмы их генерации и генерации контрольных сумм есть в свободном доступе в интернете