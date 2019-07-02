JAVA валидатор криптовалютных кошельков

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Требуется написать класс на Java для проверки правильности введенных адресов криптовалют (валидатор криптовалютных адресов), а также правильно введенных адресов банковских карт, в виде функции.

Функция принимает строковый параметр (предположительно адрес), возвращает Boolean (true или false).

Адреса необходимы следующие:

Биткоин и его клоны (лайткоин, биткоишкэш, биткоинголд инесколько других)

Монеро (адреса начинающиеся с 8 и 4)

Zcash

Эфир

Dash

 

Спецификации этих адресов, алгоритмы их генерации и генерации контрольных сумм есть в свободном доступе в интернете

 

Java
6 лет назад
guest_15626659229363
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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