Внести изменения в open-source торрент клиент

Нужно будет взять любой open source торрент клиент под Windows/Linux на Ваш выбор внести в него изменения так чтоб когда мы раздаем пару раздач с него то чтоб мы имели возможность логировать айпишники, которые обращаются за конкретной раздачей.

Тоесть получили список в виде:

Время-Дата / Название раздачи / айпишник