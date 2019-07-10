Внести изменения в open-source торрент клиент

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Закрыт2 заявки198 просмотров

Нужно будет взять любой open source торрент клиент под Windows/Linux на Ваш выбор внести в него изменения так чтоб когда мы раздаем пару раздач с него то чтоб мы имели возможность логировать айпишники, которые обращаются за конкретной раздачей.

Тоесть получили список в виде:

Время-Дата / Название раздачи / айпишник

Linux
6 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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