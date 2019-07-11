Необходимо разработать систему для автоматического расчета доходности перевозок
C# Шифровальщик
Требуется разработать программу шифровальщик (криптор) на C# WinForms.
Требования:
1) На входе EXE, на выходе EXE, который не будет обнаруживаться антивирусами
2) Опция накидки веса в EXE (Указываем сколько накинуть лишнего веса в EXE)
3) Добавление в EXE своей иконки
4) Добавление в EXE Автора, источника и тд (Информация о программе, которая видна пользователю)
5) Не обязательно, но крайне желательно добавление в исходный код комментариев
6) Крайне НЕ желательно использование сторонних dll
7) Запуск всего цикла работы программы как через оконный интерфейс, так и через командную строку по типу:
program_path --in=filepath --out=filepath--add_weight=xxx --icon=icon_path ....
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