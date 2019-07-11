C# Шифровальщик

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Требуется разработать программу шифровальщик (криптор) на C# WinForms.  

Требования:  

1) На входе EXE, на выходе EXE, который не будет обнаруживаться антивирусами  

2) Опция накидки веса в EXE (Указываем сколько накинуть лишнего веса в EXE)  

3) Добавление в EXE своей иконки  

4) Добавление в EXE Автора, источника и тд (Информация о программе, которая видна пользователю)  

5) Не обязательно, но крайне желательно добавление в исходный код комментариев  

6) Крайне НЕ желательно использование сторонних dll  

7) Запуск всего цикла работы программы как через оконный интерфейс, так и через командную строку по типу:  

program_path --in=filepath --out=filepath--add_weight=xxx --icon=icon_path ....

6 лет назад
EgorKozelskij
Егор 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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