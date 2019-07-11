C# Шифровальщик

Требуется разработать программу шифровальщик (криптор) на C# WinForms.

Требования:

1) На входе EXE, на выходе EXE, который не будет обнаруживаться антивирусами

2) Опция накидки веса в EXE (Указываем сколько накинуть лишнего веса в EXE)

3) Добавление в EXE своей иконки

4) Добавление в EXE Автора, источника и тд (Информация о программе, которая видна пользователю)

5) Не обязательно, но крайне желательно добавление в исходный код комментариев

6) Крайне НЕ желательно использование сторонних dll

7) Запуск всего цикла работы программы как через оконный интерфейс, так и через командную строку по типу:

program_path --in=filepath --out=filepath--add_weight=xxx --icon=icon_path ....