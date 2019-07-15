Обмен через MemoryMapped Files между приложениями win32bit и win64bit

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Привет, требуется сделать прототип 2х DLL одну 32 бита, вторую 64 бита для приложений соотв.  разрядности

при инициалиции длл, она проверяет выделена ли общая область памяти, и если нет, первой выделяет ее (размер не важен, можно сразу выделить много памяти) и, если требуется, подготавливает место для хранения массива структур на 1000 позиций.

struct MyStruct

 {

    int p1,

    double  p2,

   string p3   // Строка может быть до 200 символов

}

далее..

приложение 32bit через свою 32bit DLL, с помощью экспортируемой функции 

bool SetParam(int vPos, int P1, double P2, string P3)

отправляет в dll 3 заполненные переменные и нужную позицию (vPos) массива, и длл их помещает в общей области памяти, в нужное место (vPos) в массиве сохраненных переменных

приложение 64bit с помощью своей длл, и функции string GetParam(int vPos) в форматированной строке получает ответ

[P1]сохраненный_параметр_1|[P2]сохраненный_параметр_2|[p3]сохраненный_параметр_3|

[параметр]значение|  (знак | завершения в конце, для последующего парсинга) 

И соотв. наоборот - приложение 64 бит отправляет SetParam , а 32 бит считывает GetParam

Оба тестовых приложения должны иметь простейший интерфейс, состоящий из 4х полей, чтобы после ввода данных в них, по нажатию кнопки, можно было бы запускать такие процедуры и без парсинга выводить ответ в текстовое поле

Требуется указать сроки, сумму и применяемый язык программирования. На выходе все в исходниках. Возможно потребуеются небольшие консультации по используемой вами среде, чтобы правильно компилировать dll

6 лет назад
pmanager
Дмитрий 
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XaGrid
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XaGrid
27 лет
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Был
4 года назад
6 лет назад