Обмен через MemoryMapped Files между приложениями win32bit и win64bit

Привет, требуется сделать прототип 2х DLL одну 32 бита, вторую 64 бита для приложений соотв. разрядности

при инициалиции длл, она проверяет выделена ли общая область памяти, и если нет, первой выделяет ее (размер не важен, можно сразу выделить много памяти) и, если требуется, подготавливает место для хранения массива структур на 1000 позиций.

struct MyStruct

{

int p1,

double p2,

string p3 // Строка может быть до 200 символов

}

далее..

приложение 32bit через свою 32bit DLL, с помощью экспортируемой функции

bool SetParam(int vPos, int P1, double P2, string P3)

отправляет в dll 3 заполненные переменные и нужную позицию (vPos) массива, и длл их помещает в общей области памяти, в нужное место (vPos) в массиве сохраненных переменных

приложение 64bit с помощью своей длл, и функции string GetParam(int vPos) в форматированной строке получает ответ

[P1]сохраненный_параметр_1|[P2]сохраненный_параметр_2|[p3]сохраненный_параметр_3|

[параметр]значение| (знак | завершения в конце, для последующего парсинга)

И соотв. наоборот - приложение 64 бит отправляет SetParam , а 32 бит считывает GetParam

Оба тестовых приложения должны иметь простейший интерфейс, состоящий из 4х полей, чтобы после ввода данных в них, по нажатию кнопки, можно было бы запускать такие процедуры и без парсинга выводить ответ в текстовое поле

Требуется указать сроки, сумму и применяемый язык программирования. На выходе все в исходниках. Возможно потребуеются небольшие консультации по используемой вами среде, чтобы правильно компилировать dll