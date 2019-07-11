Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) ...
Кодер С++ (переписать майнинг программу) добавить GUI
Для университета нужен проект, собственно софт для показа майнинга на картах. Просто взять исходники любого нового майнинга с гитхаба и переделать его.
Что нужно:
Из предоставленных исходников софта вырезать все, что связано с оригиналом и добавить свое
1) Убрать все донаты, названия официального софта (вырезать все, что
связано с оригиналом и добавить свое в том числе и всякие донат адреса)
2) На основе этого собрать работающий интерфейс с этими данными.
Написать под майнер гуи (графический интерфейс) где будет показана
работа ферм, статистика h/s
Собственно так же добавить, если получится (Алгоритмы)
3) На выходе должен быть рабочий софт
Так же, если вы разбираетесь в коде, готов заплатить за ваши поиски нового
майнинга, потому что плохо разбираюсь в коде. Тяжело для меня это найти
Чуть ниже пример графического интерфейса
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