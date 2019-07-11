Кодер С++ (переписать майнинг программу) добавить GUI

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Для университета нужен проект, собственно софт для показа майнинга на картах. Просто взять исходники любого нового майнинга с гитхаба и переделать его.

Что нужно:

Из предоставленных исходников софта вырезать все, что связано с оригиналом и добавить свое

1) Убрать все донаты, названия официального софта (вырезать все, что

связано с оригиналом и добавить свое в том числе и всякие донат адреса)

2) На основе этого собрать работающий интерфейс с этими данными.

Написать под майнер гуи (графический интерфейс) где будет показана

работа ферм, статистика h/s

Собственно так же добавить, если получится (Алгоритмы)

3) На выходе должен быть рабочий софт

Так же, если вы разбираетесь в коде, готов заплатить за ваши поиски нового

майнинга, потому что плохо разбираюсь в коде. Тяжело для меня это найти

Чуть ниже пример графического интерфейса

6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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