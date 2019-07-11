Написать daemon java

Необходимо разобраться как подключаться к базе приложения https://github.com/bastillion-io/Bastillion

и написать отдельный демон java который будет слушать любой порт который указан в конфиге по протоколу http/https, и добавлять соответствующие записи в базу этого приложения, если запрос оказался валидный (будет дополнительное сравнение по хешу). Более подробно уже после того как увидим структуру таблицы в базе.