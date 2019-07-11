Разработать обфускатор АПК файлов для windows

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Необходимо разработать обфускатор, который шифровал бы все classes.dex, so и dll файлы внутри пакета. При этом файлы dex, dll и so не должны быть работоспособными вне обфусцированного пакета (если их перенесут, например в оригинальный АПК)

6 лет назад
shaman360
Салим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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