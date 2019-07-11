Произвести доработку rinetd

https://github.com/samhocevar/rinetdСуществует входящий поток сервера на ubuntu. Необходимо обрабатывать по событиям

открытия сессии или другим событиям, таким образом, чтобы менялся

входящий запрос, парсером или функцией заменялась часть блока, одна

переменная идущая после слова params[ на указанный в config.ini ,

пропуская без изменений другие блоки. Блок используется при пересылке на следующий сервер.

Оптимально, если процесс будет занимать минимум процессорного времени.

Задание должно быть выполнено с указанием изменённых строк, на сервере будет

заменена только указанная часть кода. То есть исполнитель прописывает

дополнительный код в инструкции для добавления администратором.

Пример блоков высылается исполнителю после понимания, что исполнитель изучил

данное ТЗ и согласен выполнить задачу. Также данный кол должен

срабатывать только в период времени, когда временной штамп текущего

времени заканчивается на 9 (в 00:09:00 и до 00:09:59, в 00:19:00 и до

00:19:59 и так далее)