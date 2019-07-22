Подробное ТЗ в задании. Требуется сделать корзину + оплату на сайте ASP.NET CORE . Жду ваших предложений. Готов всё с вами обсудить и ответить на все вопросы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Прикладываю файл Работа не трудная, в основном стандартный функционал.Закрыт6 лет назад
1. Реализовать вывод публикаций для первых 4 категорий «Факты», «Анекдоты», «Цитаты», «Советы» на сайте slu4aino.ru 2. Заложить функционал для расширения категории, чтобы не надо было что-то сложное кодить, ...Закрыт6 лет назад
Необходимо организовать работу личных кабинетов для компаний на сайте, самостоятельное внесение и редактирование информации без доступа к админке сайта. Работа с плагином wp-recall. Вёрстка прилагается.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Покупатель должен переходить на сайт партнёра, нажав кнопку "купить". Там он уже сам решает, купить или нет. В админке, при заполнении товара, должно быть меню, куда можно прописывать партнёрскую ссылку. Ссылка на ресурс: https://sterlitamak.websiteВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Покупатель должен переходить на сайт партнёра, нажав кнопку "купить". Там он уже сам решает, купить или нет. В админке, при заполнении товара, должно быть меню, куда можно прописывать партнёрскую ссылку. Ссылка на ресурс: https://sterlitamak.website .Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно установить на одну из страниц сайта такую галерею, которую можно было бы в дальнейшем использовать на других страницах сайта. На разных страницах в галерее будут разные фото, в каждом каталоге свои. Не желательно использовать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
1. требуется импортировать все товары в OpenCart /ocStore будет предоставлен исполнителю ссылки на прайсы с картинками, характеристиками, описанием, опциями и т.д. около 22 000 товаров. 2. настроить в автоматическом режиме авто обновление товаров, остатков, цен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Существует большой сайт, где любой желающий может загружать список своих родных, есть входные данные - кто, кому, кем приходится (отец, сын, мать и так далее). нужно разработать заново или оптимизировать существующий скрипт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное т.з. в приложении.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно организовать поиск на сайте как на картинке (вложение), товары подшипники, нужно сделать поиск по размерам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать плагин складчины KST для Ксенфоро 2.1. 1. Ввести чтобы отмечалось зеленым оплатившие. 2. Ввести количество оплат в профилях 3. Предусмотреть сокрытие тем по количеству оплат (чтобы пользователь не подходящий под ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
Задача в том, чтобы изменить одну страницу перед оформлением заказа (так как на картинке) чтобы на одной странице выводилось имя покупателя, адрес доставки, метод оплаты и стояла кнопка (Bearbeiten). Внизу должны ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен софт, который будет создавать из списка контактов в txt (от 10 000 номеров и больше ) сообщества по 250 номеров. Рассылать текст и фото в эти сообщества. С функциями отключения всем добавленным ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо подключить на сайте привязку к яндекс кошелькам по API, для произведения p2p платежей между пользователями. Более подробная информация в файле. Сайт https://p2p-zaim.online Документация яндекса https://yandex.ru/dev/money/doc/dg/Закрыт6 лет назад
Необходимо написать модуль для битрикс. Модуль должен раз в n-секунд брать данные с двух инфоблоков и заносить (обновлять) их в БД с конкретной структурой. Необходимо, чтобы информация о заказах интернет-магазина оказывалась в необходимом ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт будет на Joomla + джумшоппинг Из ТЗ: 1. Редактирование цен - с наценкой % на производителя,на товар, на группу товаров. Цена товара — базовая (закупочная). 3 При добавлении нового товара ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Дано: БП 3.0 с данными за 3 года и пустая УНФ 1.6. Задача: 1. Выгрузить из БП и провести в УНФ все соответствующие документы. 2. ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для университета нужен проект, собственно софт для показа майнинга на картах. Просто взять исходники любого нового майнинга с гитхаба и переделать его. Что нужно: Из предоставленных исходников софта вырезать все, что связано с ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать модуль для битрикс.Модуль должен раз в n секунд брать данные с двух инфоблоков и заносить (обновлять) их в базу данных с конкретной структурой. Идея, чтобы информация о заказах интернет-магазина оказывалась ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад