Здравствуйте.Необходимо запустить и поддерживать интернет-магазин на Open Cart.Одно из основных требований : качественный перенос товаров с всеми атрибутами и опциями с существующего магазина на WP Woocommerce. Около 700 товаровКраткое ТЗ в приложении
Исправить одну страницу заказа в Prestashop
Задача в том, чтобы изменить одну страницу перед оформлением заказа (так как на картинке) чтобы на одной странице выводилось имя покупателя,
адрес доставки, метод оплаты и стояла кнопка (Bearbeiten). Внизу должны
быть список выбранных товаров и цена.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать каталог на Wordpress плагине woocommerce, есть точная копия рабочего решения. От вас сроки и стоимость.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходим специалист, который хорошо знает Bitrix. Нужно создать новый сайт на уже существующей платформе bitrix (многосайтовость) и установить на него купленное решение готового интернет-магазина АСПРО. Предлагайте Ваши стоимость и сроки! ...Закрыт6 лет назад
создать сайт (интернет-магазин) на конструкторе vigbo "под ключ"Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
На сайте https://villagrazia.ua/ нужно внедрить выбор отделений Новой Почты в корзине, убрать необходимость заполнять фамилию и адрес при оформлении заказа, изменить работу форм, мелкие изменения в мобильной версии. Подробное задание в файле.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $400
Добрый день . Мы занимаемся крауд-маркетингом, решили открыть полноценный сервис по оказанию услуг, хотя по сути обычный интернет магазин. Нужно разработать сайт для продаж наших услуг. Техническое задание ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен шаблон для опенкарта чтобы он был похож на нормальный современный магазин, а не на стоковый опенкарт(например на битриксе). Чтобы он обновлялся(активно поддерживался). Чтобы был достаточно популярным типа Revolution. Шаблон может быть платным. ...Закрыт6 лет назад
В интернет-магазин на ocStore 3.0.2.0 необходимо интегрировать модуль Яндекс. Доставки и произвести необходимые настройки на сайте с учетом веса товара. Товарных позиций около 200 шт. Договор с Яндексом заключен.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Шаблон нестандартный, адаптивный, с bootstrap и twig. Сайт netbusi.ru. 1. В теле шаблона 1.1. изменить цвет поля Категории на синий. 1.2. при наведении на строку категории подкатегории должны располагаться в вертикальном столбце (синий ...Закрыт6 лет назад
- $120
Необходимо написание бонусной реферальной программы для платформы на WebaSyst. В шаблоне присутствует личный кабинет пользователя. Нужно создать дополнительную вкладку в личном кабинете, которая будет называться: "Мои баллы" (см. прототип) В кабинете каждого ...Закрыт6 лет назад