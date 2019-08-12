Исправить одну страницу заказа в Prestashop

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Задача в том, чтобы изменить одну страницу перед оформлением заказа (так как на картинке) чтобы на одной странице выводилось имя покупателя,

адрес доставки, метод оплаты и стояла кнопка (Bearbeiten). Внизу должны

быть список выбранных товаров и цена.

PrestaShop
6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров