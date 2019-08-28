Создать интернет магазин

Добрый день .

Мы занимаемся крауд-маркетингом, решили открыть полноценный сервис по оказанию услуг, хотя по сути обычный интернет магазин.

Нужно разработать сайт для продаж наших услуг.

Техническое задание довольно простое:

На главной странице сайта должно быть описание что именно мы делаем , так же наши приемущества и почему стоит выбрать нас

Вот так примерно должна выглядеть главная страница:

4 и 2

Вторая страница Каталог, то есть карточки товара их 20 но некоторые совмещены по цене.

Для карточек нужно взять логотипы с сайтов на которых мы пишем комментарии отзывы.

Предоставим отдельным документом.

Вот пример:

Вложение 2

Так же на сайте нужна корзина и калькулятор. Например клиент решил купить 10 отзывов на гугл карты, он воодит в поле количество 10 и добавляет в корзину уже с готовой суммой к оплате 450р.

Вложение 1

В форме оплаты нужны поля

1. ссылки куда публиковать отзывы

2. адрес где находится организация/магазин (для карт, необязательно)

3. с каким интервалом добавлять отзывы

4. техническое задание (необязательное поле)

Сайт необходимо разместить на хостинге. Так же хорошо если сможете подключить систему оплаты webmoney merchant. Желательно, чтобы к

корзине можно было подключить любую платежную систему оплаты в будущем.

Оплата по безопасной сделке.

На каком движке реализовать сайт решать Вам) Можем заполнить бриф, будем всегда на связи viber\WhatsApp.