Нужен шаблон для опенкарта чтобы он был похож на нормальный современный магазин, а не на стоковый опенкарт(например на битриксе). Чтобы он обновлялся(активно поддерживался). Чтобы был достаточно популярным типа Revolution. Шаблон может быть платным. ...
Создать интернет магазин
Добрый день .
Мы занимаемся крауд-маркетингом, решили открыть полноценный сервис по оказанию услуг, хотя по сути обычный интернет магазин.
Нужно разработать сайт для продаж наших услуг.
Техническое задание довольно простое:
На главной странице сайта должно быть описание что именно мы делаем , так же наши приемущества и почему стоит выбрать нас
Вот так примерно должна выглядеть главная страница:
4 и 2
Вторая страница Каталог, то есть карточки товара их 20 но некоторые совмещены по цене.
Для карточек нужно взять логотипы с сайтов на которых мы пишем комментарии отзывы.
Предоставим отдельным документом.
Вот пример:
Вложение 2
Так же на сайте нужна корзина и калькулятор. Например клиент решил купить 10 отзывов на гугл карты, он воодит в поле количество 10 и добавляет в корзину уже с готовой суммой к оплате 450р.
Вложение 1
В форме оплаты нужны поля
1. ссылки куда публиковать отзывы
2. адрес где находится организация/магазин (для карт, необязательно)
3. с каким интервалом добавлять отзывы
4. техническое задание (необязательное поле)
Сайт необходимо разместить на хостинге. Так же хорошо если сможете подключить систему оплаты webmoney merchant. Желательно, чтобы к
корзине можно было подключить любую платежную систему оплаты в будущем.
Оплата по безопасной сделке.
На каком движке реализовать сайт решать Вам) Можем заполнить бриф, будем всегда на связи viber\WhatsApp.
Выбранный исполнитель
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