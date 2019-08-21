Подарок в корзине с таймером

$70
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Завершен2 заявки216 просмотров

Доброго времени суток

Есть сайт на shop script 7

Нужно чтобы при заходе в корзину ,за посетителем фиксировалось время и шел счетчик обратного отсчета

При этом в корзину добавлялся 1 товар c нулевой ценой.

Название товара + фото товара + счетчик отображался во всех этапах оформления заказа в checkout

По истечению счетчика, товар с корзины удалялся. 

6 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$70
2 дня
Escrow
Идеально
Рекомендую

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад