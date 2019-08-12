Правки в футере сайта

Сайт vipavoska.com.ua

ocStore 2.3.0.2.3

Футер (только без сетки, без разметки):

1 колонка - О компании

-Контакты (нужно использовать форму связаться с нами). Первый блок остается как есть, второй блок гугл карта, а потом форма обратной связи.

-О VipAvoska остается как есть

-Новости, добавить форму подписки на новости

2 колонка Помощь

- Доставка

-Возврат. Перенести текст с Возврат в Возврат товара (переименновать просто в Возврат) и показать мне как и где это делается. Возврат вкладку нужно деактивировать.

-Личный кабинет

3 колонка-Дополнительно

-Производители

-Подарочные сертификаты

-Партнеры

4 колонка

г. Киев, ул. Бориспольская 9

+38 (095) 100-35-40

[email protected] (с иконками как в шапке)

и иконки соцсетей фейсбук и инстаграмм