Нужно сделать сайт магазин с таким функционалом: 1) фильтры - различные для разных разделов сайта; 2) возможность модератору добавлять и изменять фильтры по мере необходимости; 3) поиск по товарам сайта с всплывающими ...
Правки в футере сайта
Сайт vipavoska.com.ua
Футер (только без сетки, без разметки):
1 колонка - О компании
-Контакты (нужно использовать форму связаться с нами). Первый блок остается как есть, второй блок гугл карта, а потом форма обратной связи.
-О VipAvoska остается как есть
-Новости, добавить форму подписки на новости
2 колонка Помощь
- Доставка
-Возврат. Перенести текст с Возврат в Возврат товара (переименновать просто в Возврат) и показать мне как и где это делается. Возврат вкладку нужно деактивировать.
-Личный кабинет
3 колонка-Дополнительно
-Производители
-Подарочные сертификаты
-Партнеры
4 колонка
г. Киев, ул. Бориспольская 9
+38 (095) 100-35-40
[email protected] (с иконками как в шапке)
и иконки соцсетей фейсбук и инстаграмм
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