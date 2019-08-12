Правки в футере сайта

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Завершен1 заявка175 просмотров

Сайт vipavoska.com.ua

ocStore 2.3.0.2.3

Футер (только без сетки, без разметки): 

1 колонка  - О компании

-Контакты (нужно использовать форму связаться с нами). Первый блок остается как есть, второй блок гугл карта, а потом форма обратной связи.

-О VipAvoska остается как есть

-Новости, добавить форму подписки на новости

2 колонка Помощь

- Доставка

-Возврат. Перенести текст с Возврат в Возврат товара (переименновать просто в Возврат) и показать мне как и где это делается. Возврат вкладку нужно деактивировать.

-Личный кабинет

3 колонка-Дополнительно

-Производители

-Подарочные сертификаты

-Партнеры

4 колонка 

г. Киев, ул. Бориспольская 9

+38 (095) 100-35-40

[email protected] (с иконками как в шапке)

и иконки соцсетей фейсбук и инстаграмм

ocStore
6 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$20
3 дня
Escrow
Быстро, качественно, спасибо! Правки внесены моментально. Рекомендую
Сотрудничаю с Ольгой уже не первый раз. Очень довольна! Приятный, позитивный человек)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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