Переделка главной страницы cs-cart сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки132 просмотра

Есть интернет-магазин на cs-cart 4.9.3 – 4.9.3.SP1 и теме UniTheme. 

Ему нужно переделать главную страницу по готовому макету. По сути большая часть работы это верстка. 

Макет-ТЗ прилагается декстопный. В мобильном виде просто все компактно сложить прилично и логично.

6 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров