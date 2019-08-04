Здравствуйте! Нужен интернет-магазин "Доставка продуктов".

Есть ТЗ с подробным описанием, нет дизайна пока.

Есть примеры которые нравятся, но должно быть не так)

В общем посмотрите ТЗ. Отвечу на все вопросы, их просто не может не быть.

Пожалуйста напишите бюджет(+- 100ye) и сроки реализации(примерно).

Пожалуйста учтите при расчете бюджета, если будете использовать платные модули, то все обязательно должны быть лицензионными и с полной поддержкой, ни складчина, ни тем более крякнутые модули ставить не нужно.