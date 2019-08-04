Доработать и исправить недочеты по логистике форм страниц доставки и оплаты интернет магазина на opencart. Так же другие перечни работ по сайту (мелочи). Педантичный подход и знание opencart очень приветствуется. Только Vk/viber/telegram/watsapp.
Интернет магазин "Доставка продуктов"
Здравствуйте! Нужен интернет-магазин "Доставка продуктов".
Есть ТЗ с подробным описанием, нет дизайна пока.
Есть примеры которые нравятся, но должно быть не так)
В общем посмотрите ТЗ. Отвечу на все вопросы, их просто не может не быть.
Пожалуйста напишите бюджет(+- 100ye) и сроки реализации(примерно).
Пожалуйста учтите при расчете бюджета, если будете использовать платные модули, то все обязательно должны быть лицензионными и с полной поддержкой, ни складчина, ни тем более крякнутые модули ставить не нужно.
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