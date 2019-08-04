Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2 Оформление заказа реализовано с помощью модуля "Заказ и регистрация simple". Дано: Через модуль "Заказ и регистрация simple" выведены кастомные поля для ввода покупателем названия ...
Установка и настройка счетчика MyTarget для ремаркетинговой рекламы
Необходимо установить счетчик MyTarget на сайте компании и указать динамические переменные для последующей работы с динамическим ремаркетингом.
Код счетчика:
В значении VALUE нужно подставить следующие переменные для товаров, которые необходимо найти в коде сайта:
- productid, который должен передавать id товара в зависимости, от того какой товар посмотрел пользователь, а также какие товары положил в корзину;
- pagetype название страницы на латинице;
- totalvalue цена товара и общая стоимость товаров в заказе.
Работа будет производиться совместно с администратором сайта. После установки переменных в код будет произведена проверка передачи данных в MyTarget. По результату проверки задача будет считать выполненной и произведем оплату
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