Установка и настройка счетчика MyTarget для ремаркетинговой рекламы

Необходимо установить счетчик MyTarget на сайте компании и указать динамические переменные для последующей работы с динамическим ремаркетингом.

Код счетчика:

В значении VALUE нужно подставить следующие переменные для товаров, которые необходимо найти в коде сайта:

productid , который должен передавать id товара в зависимости, от того какой товар посмотрел пользователь, а также какие товары положил в корзину;

, который должен передавать id товара в зависимости, от того какой товар посмотрел пользователь, а также какие товары положил в корзину; pagetype название страницы на латинице;

название страницы на латинице; totalvalue цена товара и общая стоимость товаров в заказе.

Ищем специалиста, имеющего опыт установки или готового дать консультацию по корректной установке переменных в коде счётчика для сайта работающего на CMS Битрикс.

Работа будет производиться совместно с администратором сайта. После установки переменных в код будет произведена проверка передачи данных в MyTarget. По результату проверки задача будет считать выполненной и произведем оплату