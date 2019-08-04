Установка и настройка счетчика MyTarget для ремаркетинговой рекламы

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Необходимо установить счетчик MyTarget на сайте компании и указать динамические переменные для последующей работы с динамическим ремаркетингом.

Код счетчика:

 

 

 

В значении VALUE нужно подставить следующие переменные для товаров, которые необходимо найти в коде сайта: 

  • productid, который должен передавать id товара в зависимости, от того какой товар посмотрел пользователь, а также какие товары положил в корзину;
  • pagetype название страницы на латинице;
  • totalvalue цена товара и общая стоимость товаров в заказе.
Ищем специалиста, имеющего опыт установки или готового дать консультацию по корректной установке переменных в коде счётчика для сайта работающего на CMS Битрикс.

Работа будет производиться совместно с администратором сайта. После установки переменных в код будет произведена проверка передачи данных в MyTarget. По результату проверки задача будет считать выполненной и произведем оплату 

6 лет назад
IPMMaster
Роман 
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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