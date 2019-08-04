Необходимо внедрение бонусной реферальной системы в личный кабинет в шаблоне на WebaSyst. У каждого пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями и получает от 5% до 10% кэш-бек от рефералов. Друзья, которые вводят ...
Сделать модификации в шаблоне OpenСart 3.0.3.1
Задание очень легкое, в основном, на уровне перетаскивания кусков кода из одного места на другое, вставки или удаления кнопок/текстов/ссылок. Поэтому не должно быть дорогим.
OpenСart 3.0.3.1. Шаблон адаптивный, с bootstrap и twig.
I. В шапке шаблона (см. файл «Шапка 2»)
1. В самой верхней строке:
Переименовать ссылки Закладки и Сравнение (см. ниже) и удалить Личный кабинет.
- Переименовать или вставить новые ссылки так,чтобы остались (в таком порядке, слева направо):
o О нас
o Контакты
o Оплата и доставка
o Гарантии
o Подарки и скидки
При вставке (переименовании) в коде вставить верные ссылки на эти доп. страницы (уже созданы в Каталог -> Статьи).
Ссылка «Главная» должна вести на первую страницу сайта.
- Ниже в левом конце в качестве лого вставить какую-нибудь картинку (можно лого OpenCart).
- Правее вставить слоган:
netbusi.ru (выравнивание по центру формы слогана)
Каким-нибудь красивым шрифтом и соответствующим размером.
- Номер телефона сдвинуть правее, чтобы поместился слоган. Еще правее вставить второй номер телефона с текстом, как на картинке.
- В правом конце вставить кнопку «Обратный звонок»или «Заказать обратный звонок».
Цвет кнопки должен быть таким же, как у номеров.
Все надписи на кнопках должны быть центрированы.
II. В подвале шаблона
- в файле «Подвал» показаны красным поля, которые нужно удалить (столбцы «Дополнительно» и «Личный кабинет» - полностью).
- справа добавить колонку «Реквизиты». Ввести отдельными некликабельными строками:
- ИП XYZ
- ИНН XYZ
- ОГРНИП XYZ
- Адрес XYZ
IV. Показать на скриншотах сделанные изменения, как в админке, так и в файлах шаблона по пунктам задания с указанием измененного файла. Если изменения состоят из нескольких шагов, добавить краткое описание.
Время исполнения можно согласовать.
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