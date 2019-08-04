Сделать модификации в шаблоне OpenСart 3.0.3.1

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок174 просмотра

Задание очень легкое, в основном, на уровне перетаскивания кусков кода из одного места на другое, вставки или удаления кнопок/текстов/ссылок. Поэтому не должно быть дорогим.

OpenСart 3.0.3.1. Шаблон адаптивный, с bootstrap и twig.

I. В шапке шаблона (см. файл «Шапка 2»)

1.      В самой верхней строке:

Переименовать ссылки Закладки и Сравнение (см. ниже) и удалить Личный кабинет.

  • Переименовать или вставить новые ссылки так,чтобы остались (в таком порядке, слева направо):
﻿o  Главная

﻿o  О нас

﻿o  Контакты

﻿o  Оплата и доставка

﻿o  Гарантии

﻿o  Подарки и скидки

При вставке (переименовании) в коде вставить верные ссылки на эти доп. страницы (уже созданы в Каталог -> Статьи).

Ссылка «Главная» должна вести на первую страницу сайта.

  • Ниже в левом конце в качестве лого вставить какую-нибудь картинку (можно лого OpenCart).
  • Правее вставить слоган:
﻿ ﻿ ﻿Продажи в интернете

﻿ ﻿ ﻿netbusi.ru (выравнивание по центру формы слогана)

 

Каким-нибудь красивым шрифтом и соответствующим размером.

  • Номер телефона сдвинуть правее, чтобы поместился слоган. Еще правее вставить второй номер телефона с текстом, как на картинке.
Номера выделить цветом (например, оранжевым), жирным и размером, чтобы выделялись.

  • В правом конце вставить кнопку «Обратный звонок»или «Заказать обратный звонок».
В качестве образца можно взять форму, которая открывается при нажатии ссылки «Контакты» в подвале. Взять часть, отмеченную синим - см. файл «Обратный звонок». Удалить отмеченное красным, изменить название формы и вставить текст по умолчанию (который не должен исчезать).

Цвет кнопки должен быть таким же, как у номеров.

Все надписи на кнопках должны быть центрированы.

 

II.  В подвале шаблона

  • в файле «Подвал» показаны красным поля, которые нужно удалить (столбцы «Дополнительно» и «Личный кабинет» - полностью).
  • справа добавить колонку «Реквизиты». Ввести отдельными некликабельными строками:
  • ﻿        ИП XYZ
  • ﻿        ИНН XYZ
  • ﻿        ОГРНИП XYZ
  • ﻿      Адрес XYZ
III. Проверить, что ничего не съехало в мобильном варианте.

IV. Показать на скриншотах сделанные изменения, как в админке, так и в файлах шаблона по пунктам задания с указанием измененного файла. Если изменения состоят из нескольких шагов, добавить краткое описание.

Время исполнения можно согласовать.

BootstrapOpencart
6 лет назад
guest_15639935892043
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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