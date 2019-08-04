Доработка интернет магазина на Prestashop

Требуется доработка сайта на prestashop. Опыт работы с престой обязателен.

Урл сайта megumishop.ru

1. На данный момент нужно выровнять и корректно отобразить маркированные списки - http://megumishop.ru/page/company/4/

2. http://megumishop.ru/uhod-za-licom/9/ - выровнять цену, чтобы в одной строке цена была на одном уровне

3. http://megumishop.ru/uhod-za-licom/9/ - Сейчас мало текста в название товара влезает, увеличить это.

4. http://megumishop.ru/ - починить автоплей в блоке "Мы в инстаграмме"