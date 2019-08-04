Доработка интернет магазина на Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки264 просмотра

Требуется доработка сайта на prestashop. Опыт работы с престой обязателен.

Урл сайта megumishop.ru

1. На данный момент нужно выровнять и корректно отобразить маркированные списки - http://megumishop.ru/page/company/4/

2. http://megumishop.ru/uhod-za-licom/9/ - выровнять цену, чтобы в одной строке цена была на одном уровне

3. http://megumishop.ru/uhod-za-licom/9/ - Сейчас мало текста в название товара влезает, увеличить это.

4. http://megumishop.ru/ - починить автоплей в блоке "Мы в инстаграмме"

PrestaShop
6 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программирование на WebaSyst

    Необходимо внедрение бонусной реферальной системы в личный кабинет в шаблоне на WebaSyst. У каждого пользователя есть промо-код, которым он делится с друзьями и получает от 5%  до 10% кэш-бек от рефералов.  Друзья, которые вводят ...

    Webasyst
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Небольшой интернет-магазин

    Небольшой современный интернет-магазин с корзиной и возможностью оплаты банковской картой  Номенклатура 30-40 товаров Сроки 2-3 недели Есть структура  все подробности обсуждаются

    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт

    1. на главной странице магазина shop.tourprom.ru выводим все товары в порядке поступления (новинки) – это будет полный каталог товаров. Изначально выводим первые 10 товаров, а при прокрутке вниз постепенно подгружаем остальные (типа как тут https://www.ivi.ru/movies ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет- магазин для сварочного оборудования

    Создание интернет-магазина Направление деятельности: Сварочное оборудование,сварочная проволока, расходные материалы для сварки, промышленные колеса и ролики,Химия и материалы для выравнивания и полировки бетона, шлифовальные и полировальныемашины для бетона любой мощности ...

    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Magento 2 - модуль "Купить-в-1Клик"

    $100

    Здравствуйте,  Есть задача для Magento 2.  Создание модуля "Купить-в-1Клик"  для интернет-магазина детских товаров.  Основная задача: Ни для кого не секрет, что стандартный checkout у Magento громоздок, имеет много обязательных ...

    Magento
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать и насадить интернет магазин.

    Здравствуйте, есть адаптивный дизайн интернет магазина - женской одежды, который включает в себя следующие страницы: 1. Главная страница. 2. Страница каталога товаров с фильтром. 3. Страница ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка Технического задания для интернет-магазина

    $80

    Добрый день, для одного из наших клиентов требуется разработать Техническое задание для интернет-магазина бытовой техники. ИМ будет на 1C-Битрикс. Требуется описать: 1) интерфейсы (в axure интерфейсы уже отрисованы) 2) бизнес-процессы различных ролей пользователей 3) функциональность ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP-программист (Битрикс)

    $1400

    Ищем Битрикс-разработчика. Веб-агентство Красный Хамелеон — золотой сертифицированный партнер Битрикс. Наши клиенты малый и средний бизнес: Столичная ювелирная фабрика, Интернет-магазин одежды Максимода, ювелирная компания Аурум, эксклюзивный поставщик профессиональной посуды для ресторанов ...

    AJAXJavaScriptjQueryPHP
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад