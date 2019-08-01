PHP-программист (Битрикс)

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок528 просмотров

Ищем Битрикс-разработчика.

Веб-агентство Красный Хамелеон — золотой сертифицированный партнер Битрикс.

Наши клиенты малый и средний бизнес: Столичная ювелирная фабрика, Интернет-магазин одежды Максимода, ювелирная компания Аурум, эксклюзивный поставщик профессиональной посуды для ресторанов Форвард, строительная компания ДБК-4, Наилучший ломбард, лидер в производстве продукции для пчеловодства ПаркПлюс и многие другие.

В связи с разработкой крупного маркетплейса ищем в штат ещё одного программиста. Который будет заниматься разработкой и поддержкой маркетплейса. На данный момент на проекте работает программист. Нужно будет работать в команде с текущим программистом.

Требования:

— Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 2 лет.

— Хорошие знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7). Опыт работы от 1 года.

— Знания документации и умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс. Без костылей, гавнокода, прямых запросов в базу, доработки ядра и т.д. Это самое важное для программиста. Чтобы потом небыло проблем с поддержкой и доработкой проекта.

— Опыт интеграции ИМ на Битрикс с 1С.

— Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 2 лет.

— Опыт работы с внешними API сторонних сервисов, например, Новая Почта, LiqPay и другие.

— Техническое образование обязательно. В идеале профильное по специальности программист.

— Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.

— Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.

Будет плюсом:

— Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.

— Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.

Обязанности:

— Разработка и поддержка маркетплейса. 

— В будущем работа по другим проектам агентства.

Условия работы:

— Удаленная работа (с 9.00−10.00 до 18.00−19.00).

— Полная занятость.

— ЗП по результатам собеседования: от $1000 до $1 400 в зависимости от вашего опыта и скорости выполнения задач.

— Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.

— Оплачиваемые отпуск и больничные.

— Адекватное руководство.

Просьба откликаться только тем, кто имеет реальный практический, постоянный опыт работы с Битрикс. Основной стек ваших проектов это интернет-магазины. Нужен опыт в разработки ИМ с нуля (интеграция готовой вёрстки на Битрикс, разработка кастомного функционала под клиента), а также опыт работы с готовыми решениями из Маркетплейса от: Аспро, Digital Web, Кузница, АльфаСистем и т.д.

AJAXJavaScriptjQueryPHP
6 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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