Нужно сделать всплывающую корзину на подобие как тут https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g (https://yadi.sk/i/pUI3PIMBWi2Z6g) https://msk-apple.ru (https://msk-apple.ru) то есть всплывающий попап при нажатии на кнопку "в корзину" и там в попапе функционал отправки заказа в один клик с полем ...
PHP-программист (Битрикс)
Ищем Битрикс-разработчика.
Веб-агентство Красный Хамелеон — золотой сертифицированный партнер Битрикс.
Наши клиенты малый и средний бизнес: Столичная ювелирная фабрика, Интернет-магазин одежды Максимода, ювелирная компания Аурум, эксклюзивный поставщик профессиональной посуды для ресторанов Форвард, строительная компания ДБК-4, Наилучший ломбард, лидер в производстве продукции для пчеловодства ПаркПлюс и многие другие.
В связи с разработкой крупного маркетплейса ищем в штат ещё одного программиста. Который будет заниматься разработкой и поддержкой маркетплейса. На данный момент на проекте работает программист. Нужно будет работать в команде с текущим программистом.
Требования:
— Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 2 лет.
— Хорошие знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7). Опыт работы от 1 года.
— Знания документации и умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс. Без костылей, гавнокода, прямых запросов в базу, доработки ядра и т.д. Это самое важное для программиста. Чтобы потом небыло проблем с поддержкой и доработкой проекта.
— Опыт интеграции ИМ на Битрикс с 1С.
— Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 2 лет.
— Опыт работы с внешними API сторонних сервисов, например, Новая Почта, LiqPay и другие.
— Техническое образование обязательно. В идеале профильное по специальности программист.
— Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
— Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.
Будет плюсом:
— Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.
— Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.
Обязанности:
— Разработка и поддержка маркетплейса.
— В будущем работа по другим проектам агентства.
Условия работы:
— Удаленная работа (с 9.00−10.00 до 18.00−19.00).
— Полная занятость.
— ЗП по результатам собеседования: от $1000 до $1 400 в зависимости от вашего опыта и скорости выполнения задач.
— Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.
— Оплачиваемые отпуск и больничные.
— Адекватное руководство.
Просьба откликаться только тем, кто имеет реальный практический, постоянный опыт работы с Битрикс. Основной стек ваших проектов это интернет-магазины. Нужен опыт в разработки ИМ с нуля (интеграция готовой вёрстки на Битрикс, разработка кастомного функционала под клиента), а также опыт работы с готовыми решениями из Маркетплейса от: Аспро, Digital Web, Кузница, АльфаСистем и т.д.
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