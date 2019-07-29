Внести доработки по сайту

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Закрыт5 заявок99 просмотров

Доработки по сайту на MOD X

Сайт mr-boxes.ru

Основные работы: создание карточки товара, внедрение калькулятора, функция добавления товаров внутри корзины. 

Полный список задач во вложении в ТЗ

Детальное обсуждение  всех задач в личных сообщени

6 лет назад
guest_1564499623455
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров