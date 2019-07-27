Доработка сайта Opencart 2.3

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок122 просмотра

Необходимо сделать:

1. Скрытие опции в карточке товара, но в фильтре чтобы товар по этим опциям продолжал отображаться

2. Сделать автоматичесчкое изменение цены у опций

Opencart
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров