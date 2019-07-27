Создать Android и iOS приложение вместе с онлайн магазином

Нужна команда разработчика для создания Android и iOS приложений вместе с Интернет магазином. Нужны команды от создания дизайна проектов и до выполнения полностью рабочей системы. Интернет магазин должен быть с интегрированной оплатой Узбекского payment processing компании Payme.uz или Click.uz. Прощу команду разработчиков предложить вашу цену на весь проектов. Прощу предложить разумную цену, так как бюджет не огромный. Спасибо за внимание и предложения.