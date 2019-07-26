Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строи-материалов.

Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строительных материалов.

Пример:

https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-potolka/zvukoizolyaciya-potolka/

Пример:

https://acoustic.plus/solution/zvukoizolyatsiya-pola-plavayushchaya-styazhka/sistema-zvukoizolyatsii-pola-plavayushchaya-styazhka-premium/

Основные функции данного калькулятора: поле ввода площади м2 показ (с изображениями) и соответственно расход используемых материалов на площадь м2, количество и цена, и снизу общая цена итого, 3 кнопки: "в корзину" "распечатать смету" "отправить смету менеджеру" Вообщем аналогично примерам которые указал выше.

P.s В товарах уже указаны расход материалов на кв.м

cms Opencart v 2.3 шаблон не стандартный.