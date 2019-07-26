сделать по аналогии https://yadi.sk/i/OKhDkpukdQOxRQ https://yadi.sk/i/dwF6mt2ttGzHyA https://maxmobiles.ru/content/7-kredit?sum=79890&deposit=30&period=12&id=1172&product=iPhone+XS+256GB+Silver подробное ТЗ в приложении движок OKAY-CMS
Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строи-материалов.
Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строительных материалов.
Пример:
https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-potolka/zvukoizolyaciya-potolka/
Пример:
https://acoustic.plus/solution/zvukoizolyatsiya-pola-plavayushchaya-styazhka/sistema-zvukoizolyatsii-pola-plavayushchaya-styazhka-premium/
Основные функции данного калькулятора: поле ввода площади м2 показ (с изображениями) и соответственно расход используемых материалов на площадь м2, количество и цена, и снизу общая цена итого, 3 кнопки: "в корзину" "распечатать смету" "отправить смету менеджеру" Вообщем аналогично примерам которые указал выше.
P.s В товарах уже указаны расход материалов на кв.м
cms Opencart v 2.3 шаблон не стандартный.
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