Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строи-материалов.

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Закрыт5 заявок190 просмотров

Требуется калькулятор на сайт интернет магазина строительных материалов.

Пример: 

https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-potolka/zvukoizolyaciya-potolka/

 

Пример: 

https://acoustic.plus/solution/zvukoizolyatsiya-pola-plavayushchaya-styazhka/sistema-zvukoizolyatsii-pola-plavayushchaya-styazhka-premium/

Основные функции данного калькулятора: поле ввода площади м2 показ (с изображениями) и соответственно расход используемых материалов на площадь м2, количество и цена, и снизу общая цена итого, 3 кнопки:  "в корзину" "распечатать смету" "отправить смету менеджеру" Вообщем аналогично примерам которые указал выше.

 

P.s В товарах уже указаны расход материалов на кв.м

cms Opencart v 2.3 шаблон не стандартный.

Opencart
6 лет назад
mmwebik
Марат 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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