Требуется ГУРУ микроразметки для интернет-магазина

Schema

Все с кем довелось общаться ранее имеют отрывочные знания, что-то знают, что-то нет. Поэтому нужен профи в этом деле.

Интернет-магазин. Микроразметка должна быть валидна и в яндексе и в гугле. От вас необходимо знание что нужно размечать на каких типовых страницах. С примерами, что бы программист смог внедрить.