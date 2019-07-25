Требуется ГУРУ микроразметки для интернет-магазина

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Schema

Все с кем довелось общаться ранее имеют отрывочные знания, что-то знают, что-то нет. Поэтому нужен профи в этом деле.

Интернет-магазин. Микроразметка должна быть валидна и в яндексе и в гугле. От вас необходимо знание что нужно размечать на каких типовых страницах. С примерами, что бы программист смог внедрить.

6 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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