Необходимо реализовать интернет магазин на фреймворке, дизайн предоставим в псд, с Вас верстка и программная часть, описание проекта в прикрепленном файле. Подавайте заявку на реализацию только если на все 110% уверены что выполните данный проект. Также +- стоимость и сроки