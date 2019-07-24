Реализовать интернет магазин на фреймворке

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Закрыт12 заявок202 просмотра

Необходимо реализовать интернет магазин на фреймворке, дизайн предоставим в псд, с Вас верстка и программная часть, описание проекта в прикрепленном файле. Подавайте заявку на реализацию только если на все 110% уверены что выполните данный проект. Также +- стоимость и сроки

6 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров