Залить сайт, хостинг, домен

Нужно сделать продающий сайт, разместить его на хостинг, настроить домен, подключить аналитику и основные моменты, касающиеся нового сайта. Есть уже скаченный сайт, надо только его залить на нормальный хостинг, зарегистрировать домен, подключить пару плагинов, с выездом в центр мск