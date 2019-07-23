Залить сайт, хостинг, домен

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок134 просмотра

Нужно сделать продающий сайт, разместить его на хостинг, настроить домен, подключить аналитику и основные моменты, касающиеся нового сайта. Есть уже скаченный сайт, надо только его залить на нормальный хостинг, зарегистрировать домен, подключить пару плагинов, с выездом в центр мск

6 лет назад
guest_15638903058241
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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