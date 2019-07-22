Здравствуйте! Имеется дизайн(макеты) интернет-магазина. Необходимо сверстать, натянуть и настроить весь функционал. Макеты прикрепляю, так же имеются макеты под планшет и моб версии(схожий с веб). Предлагайте cms.
Backend (и немного фронта) доработки сайта на Wordpress+woocommerce
Сайт air-msk. com. Работу необходимо выполнить главным образом над каталогом интернет-магазина, размещённого по адресу /shop. Смотрите ТЗ во вложении.
1. Добавить мультирегиональность (автоматическое определение региона пользователя + возможность ручного выбора), в зависимости от региона отдавать цену товара, ближайшую к посетителю (подробности в ТЗ)
2. Вёрстка страницы товара
3. Доработка импорта. Сейчас товары импортируются загрузкой базы, изображения отсутствуют. Необходимо доработать импорт таким образом, чтобы он воспринимал изображения.
4. Оптимизировать скорость работы сайта.
Можно созвониться по скайпу и обсудить подробнее все вопросы.
В комментариях уточните: 1) насколько с учётом данной структуры сайта у него есть вообще перспективы стать хорошим, удобным и не тормознутым; 2) своё предложение по работе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 исполнителяЗакрыт6 лет назад
- $25
Корзина не редиректит плагины биллингов - необходимо найти ошибку и подключить соответсвующие платежки- знание пхп вукоммерц обязательно - фреймворк литиум!Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
http://1472054.salontat.web.hosting-test.net/my-account/orders/ Личный кабинет: admin1 010203max Видео-инструкция по заданию: https://youtu.be/mphau4aLU9I Все макеты во вложении (масштаб 50% ставим). ------------- Описание ТЗ: 1. http://prntscr.com/ohn463 Сделать ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $700
Требуется создать онлайн бухгалтерию для сети из нескольких строительных магазинов с возможностью клиентов просматривать свои заказы и ведения учета оплат. Для этого требуется сделать: учет перемещения товаров со склада в розничные точкиучет финансовых ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Периодическое выполнение задач по внесению доработок в существующий магазин. 1-2 задачи в неделю. Обязательно иметь большой багаж знаний по Magento, т.е. нужен специалист по этой системе. Задачи разной сложности: ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть файлы от поставщиков и интернет-магазин на битриксе. Хотим быстро добавить товар в магазин. В заявке укажите сроки и стоимость, а так же вопросы ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Делаем интернет-магазин на битриксе. Необходима помощь и объяснение нюансов по настройке модулей: СДЭКПочта РФПлатежная система (рассказать как лучше реализовать, с ккт или без ккт, какой софт ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо в блоке выбора города добавить в перечень город "Киев" или при невозможности, удалить весь блок. В админке не обнаружили такого модуля. Скорее всего самописный блок. Ссылка на сайт http://loftsushi.com.ua/ скрин проблемы прикрепленИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно обновить движок сайта с ocStore 2.1.0.2.1 до ocStore 2.3.0.2.3 И чтобы шаблон, карточки товара, Тайтлы, дискрипшены, отзывы, статьи выглядели по прежнему и покупатели с данными. Товара всего 4 штуки. Шаблон дефолтный с ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
В наличии два прайса, количество товаров в районе 20тыс, нужно их залить на сайт ygs.com.ua, чтобы структура была как здесь: pulsepad.com.ua, товар выгружен с этого же сайта.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад