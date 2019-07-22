Backend (и немного фронта) доработки сайта на Wordpress+woocommerce

Сайт air-msk. com. Работу необходимо выполнить главным образом над каталогом интернет-магазина, размещённого по адресу /shop. Смотрите ТЗ во вложении.

1. Добавить мультирегиональность (автоматическое определение региона пользователя + возможность ручного выбора), в зависимости от региона отдавать цену товара, ближайшую к посетителю (подробности в ТЗ)

2. Вёрстка страницы товара

3. Доработка импорта. Сейчас товары импортируются загрузкой базы, изображения отсутствуют. Необходимо доработать импорт таким образом, чтобы он воспринимал изображения.

4. Оптимизировать скорость работы сайта.

Можно созвониться по скайпу и обсудить подробнее все вопросы.

В комментариях уточните: 1) насколько с учётом данной структуры сайта у него есть вообще перспективы стать хорошим, удобным и не тормознутым; 2) своё предложение по работе.