Open Cart - убрать блок с сайта или добавить город в перечень

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Закрыт3 заявки179 просмотров

Необходимо в блоке выбора города добавить в перечень город "Киев" или при невозможности, удалить весь блок. В админке не обнаружили такого модуля. Скорее всего самописный блок. Ссылка на сайт http://loftsushi.com.ua/ скрин проблемы прикреплен

6 лет назад
CrazyFamily
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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