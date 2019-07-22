Здравствуйте! Имеется дизайн(макеты) интернет-магазина. Необходимо сверстать, натянуть и настроить весь функционал. Макеты прикрепляю, так же имеются макеты под планшет и моб версии(схожий с веб). Предлагайте cms.
Open Cart - убрать блок с сайта или добавить город в перечень
Необходимо в блоке выбора города добавить в перечень город "Киев" или при невозможности, удалить весь блок. В админке не обнаружили такого модуля. Скорее всего самописный блок. Ссылка на сайт http://loftsushi.com.ua/ скрин проблемы прикреплен
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