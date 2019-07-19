Доработка модуля экспорта/импорта для сайта www.kislis.com под Яндекс.Маркет так, чтобы мы могли выгружать продукцию только фабрики "KISLIS" (собственное производство). CMS - WebAsyst / ShopScript 1. Необходимо взять готовый модуль экспорта/импорта "YML ...
Создать сайт с интернет магазином
- 1. Возможность выгрузки данных из 1С. В случае изменения цены, установки скидок или дополнения новых позиций, это все отображается на вкладке Интернет-магазин. Если товара нет в наличии, то он переносится в работы без указания цен, если товар появится в наличии он возвращается в интернет-магазин с возможностью заказа.
- 2. Разделение опт/розница. По умолчанию цены на сайте розничные, при регистрации дилера доступ к оптовым ценам.
- 3. Возможность оплаты онлайн
- 4. Работа с CRM (сейчас рассматриваем Битрикс24)
- 5. Простота работы с админкой сайта и возможность работы нескольким пользователям.
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