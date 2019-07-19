Создать сайт с интернет магазином

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Закрыт16 заявок246 просмотров
  • 1.    Возможность выгрузки данных из 1С. В случае изменения цены, установки скидок или дополнения новых позиций, это все отображается на вкладке Интернет-магазин. Если товара нет в наличии, то он переносится в работы без указания цен, если товар появится в наличии он возвращается в интернет-магазин с возможностью заказа.
  • 2.    Разделение опт/розница. По умолчанию цены на сайте розничные, при регистрации дилера доступ к оптовым ценам.
  • 3.    Возможность оплаты онлайн
  • 4.    Работа с CRM (сейчас рассматриваем Битрикс24)
  • 5.    Простота работы с админкой сайта и возможность работы нескольким пользователям.
6 лет назад
gardini
50 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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