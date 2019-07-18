Отладка личного кабинета на joomshopping

ТЗ по личному кабинету:

Имеется каталог товаров с розничными ценами на Joomshopping. Выгрузка с обновлениями товарных позиций происходит один раз в сутки из 1:С. В 1:С также прописаны несколько групп пользователей: условно, админ 1:C сам создает пользователя (это может быть физ.лицо или юр.лицо), прописывает название компании или лица, назначает ему логин и пароль, а также скидку (в эту систему лояльности не надо вмешиваться программно).

ВАЖНО! В файле выгрузки уже прописаны все группы пользователей с соответствующей им скидкой.

Итак, алгоритм:

Человек зашел в каталог, выбрал интересующие его позиции (по розничным ценам), отправил эти товары в корзину. Для того, чтобы оформить заказ, система предлагает авторизоваться/зарегистрироваться. Вводит свой логин и пароль, который ему назначен в 1:С (для получения скидки). Оттуда переходит по ссылке «Мои заказы» – и вуаля! Пересчитанная сумма с учетом назначенных в 1:С бонусных процентов.

В случае, если это физ.лицо (и если он внесен в 1:С со скидкой):

После того как он зашел в МОИ ЗАКАЗЫ и увидел там пересчитанную сумму, он жмет «оформить заказ», далее заполняет форму (когда, как и каким образом он забирает заказ) и! до оплаты онлайн по указанному номеру ему перезванивает менеджер для подтверждения! После чего система предлагает ему последний шаг – это оплата онлайн (в случае если он оплачивает безналом). После оплаты ему приходит еще раз информация о его заказе в личный и на почту!

В случае, если это юр.лицо и он также внесен в 1:С для получения скидки:

После того как он зашел в МОИ ЗАКАЗЫ и увидел там пересчитанную сумму, он жмет «оформить заказ», далее заполняет форму (когда, как и каким образом он забирает заказ). Далее по указанному номеру ему перезванивает менеджер для подтверждения! Последним этапом система предлагает ему подтвердить заявку на оформление счета. Он подтверждает, ждет какое-то время, пока заявка на оформление счета упадет в 1:С. После того, как счет был сформирован в 1:С он возвращается в личный и на почту!

Относительно профиля пользователя. У него должны быть след. поля:

- ФИО,

- телефон,

- почта,

- возможность прикрепить файл для скрина документа, подтверждающего его личность.