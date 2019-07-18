Сайт http://parkett.tmweb.ru/ код оставляет желать лучшего) 1) При клике на "Добавить в корзину" происходит переход в корзину, а нужно чтобы всплывала модалка стандартная. 2) На странице товара "Сопутствующие товары" не настроены видимо 3) ...
Сделать интернет магазин
Магазин на Битриксе.
Верстка готова, ТЗ во вложении
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