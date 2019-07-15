Доработка сайта на опенкарт

1. Убрать на странице товара кнопку купить, добавить кнопку "Заказать сейчас", с переходом на всплывающую форму заказа (фио, телефон, сообщение).

2. Доработать отображение опций. У нас мебельный магазин, поэтому требуется выбор цвета материалов в нескольких категориях – цвет дерева и цвет профилей. Материалов много, больше 10 в каждой категории, поэтому они должны отображаться во всплывающем окне (есть пример).

3. Доработать вывод доп.товаров (комплектации). Например, вы покупаете шкаф за 10000, на этой же странице доп. товар "корзина сетка" за 500р, общая стоимость 10500, а в корзину добавляется все сразу. Тоже есть готовый пример, если непонятно пояснила.

4. У нашего товара есть несколько стандартных размеров, например 1000*600*2400, нужно чтобы на странице товара заданные заранее размеры отображались в выпадающем меню, длина 1000 отдельно, высота 2400 отдельно и т.д. Тоже есть пример.

5. Мелочи – исправить отображение названия товара (вопросит.знаки и многоточия), увеличением количества символов в названии.

И страница проекта, как пример того что требуется -отправлю в личку...

выбор размеров, цвета лдсп и профиля, и доп товары. в общем все как на этой странице.

функционал 1 в 1

дизайн ваш, выбор цвета и профиля мне внешне не сильно нравится.