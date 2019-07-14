Здравствуйте.

Необходима доработка сайта на OcStore 2.3 с нестандартным шаблоном (пример: http://persona.oc-mod.ru).

Задачи:

1. На сайте имеется фильтр аналогичный этому http://persona.oc-mod.ru/volosi/uhod_za_volosami/shampuni/ Фильтрация осуществляется по стоимости и по дополнительным атрибутам товаров (отдельные свойства). Например: в фильтре выставлены значения "цена до 10000, цвет красный, размер 50-52" и он успешно отфильтровывает подходящие под критерии товары. Необходимо сделать, чтобы для различных комбинаций значения фильтра имелась возможность генерации собственного URL, желательно с ЧПУ. То есть при переходе по данному URL покупатель должен видеть вышеуказанные значения фильтров и уже отфильтрованный список товаров.

2. Вывести на 1 страницу "Весь ассортимент" все товарные позиции. При этом URL детального просмотра товара при переходе с этой страницы должен содержать в структуре родительские категории и подкатегории, а так же отображать этот путь в "хлебных крошках".

Прошу указывать сроки реализации и стоимость вышеназванных работ.