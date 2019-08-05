Доработать магазин на Opencart

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Завершен1 заявка152 просмотра

Необходимы доработки сайта на opencart. В кратце:

1. Изменить алгоритм формирования окончательной стоимости заказа

2. Исправить баг с локализацией (в корзине слетает перевод при смене языков)

ПО:

CMS: ocStore 2.3.0.2.3

Используемая тема Journal 2

Дополнение для языков: https://opencartforum.com/files/file/3100-seo-multiyazyk-multiregion/

ocStoreOpencart
6 лет назад
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40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$30
1 день
Escrow
Отличный специалист, рекомендую.
Было очень приятно работать, по всем критериям отличный заказчик. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад