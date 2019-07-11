Модуль онлайн-оплаты Опенкарт 3

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Требуется разработать модуль онлайн  оплаты через систему Tarlan Payments , документация https://my.tarlanpayments.kz/api/Tarlan%20Payments%20API%20Payin.pdf

Пишите сроки и цены.

Opencart
6 лет назад
seo-bisness
Руслан 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров