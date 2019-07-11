Добрый день! Нужны правки для ИМ на prestashop Так же требуется ускорение работы сайта. Настройка CDN Настройка второго ИМ и платежных средств. Оплата поэтапно. Пишите скайп для связи.
Pаскpутить магазин на авито
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать подборку 50-60 интернет магазинов в инстаграме, т.е. чтобы аккаунт был активный и рабочий. Локация - Москва и Санке-Петербург. Обязательно - НОМЕР ТЕЛЕФОНА для контакта (можно узнавать прямо в профиле инстаграм). Нужно ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно натянуть верстку на OpenCart 2 и настроить модули. ТЗ скину в ЛС. Присылайте сделанные примеры на Opencart и ориентировочную стоимость работы. Оплата по факту выполнения, либо по этапам (Вебмани/Яндекс.Деньги/Сбербанк).Интернет-магазины12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт каталог на Opencart. Можно из шаблона это не критично. Дизайн есть.Интернет-магазины15 заявокЗакрыт6 лет назад
Вордпресс CMS Нужно установить либо виджет https://www.cdek.ru/clients/widget.html либо любую интерактивную карту с пунктами выдачи. Пожалуйста указывайте сумму и сроки данной работы. СпасибоИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток. Нужно посадить сайт на UMI CMS Вот список страниц: - http://butterflynsk.ru/Scooters/article.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/basket.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/basket_form.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/card.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/delivery_and_payment.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/details.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/electro_scooters.html - http://butterflynsk.ru/Scooters/hoverboards.html ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
В интернет магазине престало работать оформление заказов, доставки работают не правильно. Письмо о заказах не приходят. При оформлении заказа выдается ошибка, либо перенаправление на страницу оплаты, которого не происходит. Необходимо все отладить.Завершен6 лет назад
Нужно сделать сайт на конструктореЗавершен6 лет назад
Необходимо доработать интернет-магазин на Laravel Была установлена библиотека fleetcart https://codecanyon.net/item/fleetcart-laravel-ecommerce-system/23014826 Нужен laravel разработчик с опытом. Работать будем в паре. Верстка вся почти "натянута" , необходимо установить следующий функционал ...Завершен6 лет назад
Доброго времени суток. Нужно переделать отображение товара в мобильной версии на странице категорий, брендов, акций, в сопутствующих товарах и в карточке товара отображение позиций с одинарного на двойное. Пример на фото. Сайт dilerok.com.uaЗавершен6 лет назад