Поставить карту выдачи СДЭКа

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Закрытнет заявок141 просмотр

Вордпресс CMS

Нужно установить либо виджет https://www.cdek.ru/clients/widget.html либо любую интерактивную карту с пунктами выдачи.

Пожалуйста указывайте сумму и сроки данной работы.

Спасибо

WordPress
6 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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