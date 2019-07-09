Сайт-каталог

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Закрыт11 заявок206 просмотров

БРИФ: создать «легкий» сайт-каталог с простым дизайном 

(примеры приведу при обсуждении) 

1) Интеграция с 1С «Управление торговлей» (версия 10.3), автоматическая выгрузка новых карточек товаров. 

2) «легкий» сайт (2 режима: товар списком без фото, товар с фото) 

3) Разработка структуры для SEO-продвижения 

4) Система управления сайтом (CMS) 

5) Настройка редактирования метаданных 

6) Баннеры, слайдеры, промо-блоки 

7) Заказ обратного звонка и формы обратной связи 

8) Защита доступа на сайт + защита от хакеров 

9) Резервное копирование 

10) Логирование действий пользователей 

11) Отзывы и комментарии 

12) Многоуровневый каталог товаров  

13) Сопутствующие товары 

14) Маркеры для товаров – акции, скидки, новинки 

15) Сортировка по цене, дате 

16) Фильтр свойств товаров 

17) Корзина товаров 

18) Выбор типа доставки 

19) Платежные системы  

20) Личный кабинет клиента 

21) Отслеживание заказа 

22) Скидки на товары 

23) Добавление товаров в избранное 

24) Сравнение товаров 

25) Загрузка прайс-листа 

26) Интеграция с Яндекс Маркет и Google Merchant 

27) Подключение CRM (Битрикс24) 

28) Яндекс метрика 

29) Цены товаров / остатки/ наличие / дата ближайшей поставки  

6 лет назад
lipatnikovpavel
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров