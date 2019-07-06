Распределение товаров ИМ по категориям

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Закрыт9 заявок226 просмотров

Имеется 5 млн. товаров для интернет-магазина.

Отдельно имеется каталог на 4 тыс. категорий.

Необходимо распределить товары по категориям.

В заявке указать способ реализации, стоимость и сроки.

6 лет назад
interser
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров