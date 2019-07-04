Переделать корзину магазина

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка205 просмотров

Необходимо переделать корзину(vponepagecheckout) для интернет магазина.

prntscr.com/oaopop

https://www.brevimanu.moscow/

https://www.dropbox.com/s/09h855dfkn9sv6c/vponepagecheckout.zip?dl=0

6 лет назад
MaxAu
32 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров