http://kumdang-2.kz Сайт-магазин сей час на Joomla. Требуется перенести сайт OpenCart шаблон предложите сами что бы обеспечивалось: 0. Версию OpenCart самую стабильную и имеющую больше бесплатных модулей и плагинов. ...
Переделать корзину магазина
Необходимо переделать корзину(vponepagecheckout) для интернет магазина.
Вопросы в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Интернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Задачи: - повышение юзабилити, логистики сайта - перевод англ версии на русский, обновить карту сайта и меню - seo-оптимизация осн страниц, шаблон для каталога - регистрация, личный кабинет, история заказов ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо переделать корзину(vponepagecheckout) для интернет магазина.Более подробная схема в лс.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Пересмотрел уже кучу фильтров, все вменяемые продающиеся модули - не подходит ни один из них В основном там какие то "космические технологии". И ни один из вменяемых фильтр не работает с мультимагазом ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проанализировать что забирает много места, удалить лишние файлы, бекапы и т.д Дать мне развернутый ответ что "съедает" место и как его чистить (подробную инструкцию)Интернет-магазины11 заявокЗакрыт6 лет назад
Периодически требуются разные работы с сайтом (интернет-магазин Bitrix) – верстка, программирование, правка кода и пр. Нужен специалист, который будет этим заниматься.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
Продумать политику на доставку в магазине для Wordpress Нужно написать текст на страницу доставки и оформлением. Будет размещено на CMS wordpress т.е. мне надо сделать html текстс разметкой. Самовывоз ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт интернет-магазина страйкбольных товаров и снаряжения. Срок выполнения – 1 месяцИнтернет-магазины38 заявокЗакрыт6 лет назад
1) У меня есть интернет магазин на wordpress + Woocommerce. 2) Есть бесплатный скрипт от Shiptor (дам ссылку) который заменяет родную корзину и страницу оформления заказа. Задача: Интегрировать мой интернет магазин с ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Артём. Ищем разработчика на Magento, сможете оценить и взять работу? Верстку предоставляем.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад