Переделать корзину магазина

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Необходимо переделать корзину(vponepagecheckout) для интернет магазина.

prntscr.com/oaopop

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6 лет назад
burzhuyxxi
Станислав 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров