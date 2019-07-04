Интеграции виджета чекаута Shiptor на сайт CMS wordpress (WooCommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок316 просмотров

1) У меня есть интернет магазин на wordpress + Woocommerce. 

2) Есть бесплатный скрипт от Shiptor (дам ссылку)  который заменяет родную корзину и страницу оформления заказа. 

Задача: 

Интегрировать мой интернет магазин с этим скриптом. 

На сайте Shiptor есть инструкция по интеграции (дам ссылку) 

В заявке укажите срок, за который вы готовы реализовать проект, а также сумму. 

WooCommerceWordPress
6 лет назад
savenkofilipp
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настроить плагин, настроить корректную передачу полей по апи...

    Здравствуйте! Есть проект на вебасист, настроена интеграция с апи. Нужно сделать моменты: оформление заказа порядок полей поменять (пример buka.ru      [email protected]    WT0jrp ) поля взять 1 в 1автоподгрузку данных при оформлении ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка доставки по API

    Добрый день, нужно настроить способ доставки IML в корзине для Ocstore 2,3 который бы выводился только для региона Москва и при его выборе появлялось бы поле выбора ПВЗ, так как реализовано на сайте www.dewal.ru для ...

    ocStore
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка магазина opencart 3.0

    Необходимо доработать/устранить некоторые моменты в уже, по сути, готовом магазине на OpenCart 3.0.2.0 По большей части убрать некоторые не нужные блоки, настроить купленный модуль корзины, подправить текст в необходимых местах, убрать/добавить некоторые ссылки в ...

    Opencart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модуль для OpenCart

    Требуется 2 модуля. Модуль для карточки товара, так называемый калькулятор Показывает цену за штуку, показывает общую цену за выбранное кол-во. Кол-во выбирается +/- с учетом мин упаковки, то есть если ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на Битрексе

    Необходимо взять в работу следующие задачи на сайтах rclub137.ru и st-mix.ru : 1. Перенос корзины покупателя и оформления заказа (самописный из шаблона) на функционал лицензии малый бизнес (возможность корректировки заказа до момента оплаты) - ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать кнопку рассрочки по примеру

    Есть интернет магазин https://avtoaksekb.ru Нужно сделать кнопки рассрочки на товары и на корзину , как в примере (https://biefe.ru) Есть инструкция от банка, есть скрипт, нужно правильно вставить скрипты, поставить кнопку "Рассрочка" на корзину. ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Wordpress

    День добрый  Нужно доработать функционал интернет-магазина. Сделан кастомно, без woocommerce и прочих шаблонных решений.  Нужен спец по вордпресс, который допишет необходимый функционал без подключения дополнительных плагинов и тд  Прошу откликнуться ...

    WooCommerceWordPress
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад