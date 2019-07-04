Интеграции виджета чекаута Shiptor на сайт CMS wordpress (WooCommerce)

1) У меня есть интернет магазин на wordpress + Woocommerce.

2) Есть бесплатный скрипт от Shiptor (дам ссылку) который заменяет родную корзину и страницу оформления заказа.

Задача:

Интегрировать мой интернет магазин с этим скриптом.

На сайте Shiptor есть инструкция по интеграции (дам ссылку)

В заявке укажите срок, за который вы готовы реализовать проект, а также сумму.