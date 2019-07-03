Год назад начали писать модуль доставки http://skrinshoter.ru/s/020719/tRnlGGaH?a частично написан API есть нужно чтоб шел рассчет стоимости доставки на стороне магазина а также заявки отправлялись в кабинет магазина (если что не хватит по API будет дописано) также ...
Настроить оплату. Опенкарт
Нужно настроить способы оплаты и доставки в интернет-магазине на Опенкарт с оплатой онлайн.
Заявки фрилансеров
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