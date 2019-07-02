Модуль Insales

Год назад начали писать модуль доставки http://skrinshoter.ru/s/020719/tRnlGGaH?a частично написан API есть нужно чтоб шел рассчет стоимости доставки на стороне магазина а также заявки отправлялись в кабинет магазина (если что не хватит по API будет дописано) также возврат статуса заказа.

http://myshop-dg694.myinsales.ru что уже реализовано можете протестировать (важно закончить и добавить в плейс маркет) пишите сумму и сроки.

с предыдущим программист состыкую