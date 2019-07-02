Адаптировать загрузочный html прайс для размещения на rozetka.ua

Есть интернет-магазин carstyle.ua. Товары оттуда хотим продавать на розетке. Для этого нужно корректно сформировать загрузочный html файл, чтобы товары с интернет-магазина корректно перенеслись на сайт розетки. Сам файл есть, но розетка его не принимает, постоянно присылает ошибки, нужно пофиксить его.