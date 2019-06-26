Имеется сайт dasha.inspire.kz на смарти. 1. Карточка товара. В селекте размера/цвета все также нельзя нажать на стрелочку, она неактивна. https://clip2net.com/s/42jx25y 2. Избранное. В списке избранного у последнего товара всегда нет ...
MODx – доработка кода
Небольшой интернет магазин на MODx.
1. У всех товаров добавить возможность поставить кнопку "Узнать цену" вместо символической цены в 1 рубль. Новая кнопка располагается рядом с кнопкой "Добавить в корзину" и запускает форму отправку заявки.
2. Настроить слайдер фотографий товаров. Сейчас выводится только 1 фото, хотя их больше в характеристиках товара.
3. В Корзине товаров присутствует специфический столбец "Вес" товара. Его надо убрать.
4. Есть код калькулятора товаров. Надо добавить его код на сайт, создав отдельный раздел. Оставить памятку, как добавлять другой код калькулятора, если он будет дорабатываться.
5. Есть видео на ютубе. Надо добавить его код на сайт. Оставить памятку, как добавлять другие видео.
6. В мобильной версии сайта разделы "Готовые проекты", "Элементы", "Отделка", "Калькулятор" должны оставаться висеть сверху страницы при прокрутке вниз.
Заявки фрилансеров
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