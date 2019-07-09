Доработки по сайту

Имеется сайт dasha.inspire.kz на смарти.

1. Карточка товара. В селекте размера/цвета все также нельзя нажать на стрелочку, она неактивна. https://clip2net.com/s/42jx25y

2. Избранное. В списке избранного у последнего товара всегда нет цены, не указана. Сколько ни добавляй,

именно последний без цены.

3. Еще появился такой вопрос. Когда выбираешь в селекте размер/цвет, страница перезагружается. Нужно сделать без перезагрузки. Функционал обновления информации должен остаться прежним.

4. Не корректно работает подгрузка товаров в моб версии. Баг. (скрин 2) http://dasha.inspire.kz/catalog/509 После клика загрузить еще - верстка слетает.

5. На главной странице на некоторых товарах не нажимаются "сердечки" (добавление в избранное) (на скрине 4 показал какие именно не тыкаются) Надо понять почему так, может не только они такие.