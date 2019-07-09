Доработки по сайту

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Завершен6 заявок291 просмотр

Имеется сайт dasha.inspire.kz на смарти.

1. Карточка товара. В селекте размера/цвета все также нельзя нажать на стрелочку, она неактивна. https://clip2net.com/s/42jx25y  

2. Избранное. В списке избранного у последнего товара всегда нет цены, не указана. Сколько ни добавляй,

именно последний без цены. 

3. Еще появился такой вопрос. Когда выбираешь в селекте размер/цвет, страница перезагружается.  Нужно сделать без перезагрузки. Функционал обновления информации должен остаться прежним.

4.  Не корректно работает подгрузка товаров в моб версии. Баг. (скрин 2) http://dasha.inspire.kz/catalog/509 После клика загрузить еще - верстка слетает.

5. На главной странице на некоторых товарах не нажимаются "сердечки"  (добавление в избранное) (на скрине 4 показал какие именно не тыкаются) Надо понять почему так, может не только они такие.

6 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
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master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад