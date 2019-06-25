Интернет магазин на 1с-битрикс с более 500 тыс. товаров

Всем привет. Платформа обязательно должна быть Битрикс. Необходимо огромное количество характеристик, выгрузка характеристик через 1с.

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Подключение шлюза для онлайн оплаты через https://paybox.money/kz_ru

Техническое задание после собеседования

Работает по БС