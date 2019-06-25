Интернет магазин на 1с-битрикс с более 500 тыс. товаров

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Всем привет. Платформа обязательно должна быть Битрикс. Необходимо огромное количество характеристик, выгрузка характеристик через 1с. 

1С настроим под магазин по вашим рекомендациям. Вся работа должна проходить через 1С. Все заказы поступать в 1С. 

Старый сайт http://informsviaz.kz

Дизайн не поменяется, структура сайта будет изменена для продажи оборудования онлайн. 

Подключение шлюза для онлайн оплаты через https://paybox.money/kz_ru

Техническое задание после собеседования

Работает по БС

6 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров